Annette Schinnenburg ist tot : Erkrath trauert um Leiterin des Kinderhauses

Erkrath (arue) Erkrath trauert um Annette Schinnenburg-Kapteina. Die Sozialarbeiterin war die Leiterin des Kinderhauses Sandheide und starb am Freitag nach kurzer, aber schwerer und letztlich tödlicher Krankheit.

Das teilt die SPD Erkrath jetzt auf ihrer Homepage mit. „Ihre Warmherzigkeit, ihr Engagement für die jungen Menschen in ihrer Einrichtung und dem Ortsteil Hochdahl waren schier unübertrefflich. Ihre Ideen und ihre Taten, ihre Kunstwerke haben bleibenden Wert für uns alle“, schreiben die Sozialdemokraten. Das Kinderhaus Sandheide ist eine offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren in einem Stadtteil, in dem viele sozial benachteiligte Familien leben. Annette Kapteina engagierte sich fast 30 Jahre im Kinderhaus. Humor sei für sie das Zauberwort, um den mitunter aufreibenden Job zu meistern, hatte die damals 51-Jährige in einem Interview mit unserer Redaktion im Jahr 2015 gesagt.