Erkrath Timocom: Arbeiten ohne festen Schreibtisch

Timocom bezeichnet sich als „größter privatwirtschaftlicher Arbeitgeber“ im Kreis. Die ursprünglichen Ausbaupläne in Hochdahl sahen offenbar mehr Büroraum vor, als in den durch die Pandemie veränderten und durch den Fachkräftemangel forcierten modernen Arbeitsbedingungen erforderlich ist. Zwar begrüße das IT-Unternehmen just den 500. Mitarbeiter am Standort Erkrath, benötigt aber aufgrund eines hybriden Arbeitskonzepts sehr viel weniger Bürofläche als noch vor wenigen Jahren.