Erkrath Tierschützer suchen Vogelfreunde

Die Tierschützer appellieren an die Bürger: Vogeljunge lernen gerade fliegen und verlassen die Nester, aber die Elterntiere sind stets in der Nähe und versorgen ihre Ästlinge auch mit Futter. Falls sich die Vogeljungen an einer Gefahrenstelle aufhalten, kann man sie zum Beispiel in einer Hecke in der Nähe in Sicherheit bringen und sich dann wieder zurückziehen. Vögel stören sich im Gegensatz zu manchen Säugetieren nicht am menschlichen Geruch. Jungvögel werden daher auch nach dem Umsetzen wieder von den Alttieren angenommen und versorgt