Erkrath lässt wieder nach Tierschützer: Kastrationspflicht für Katzen gilt nach wie vor

So zurückgezogen und häufig unsichtbar sie während des Jahres in Gärten, Wäldern und Feldern leben, so treibt es die Muttertiere auf der oft verzweifelten Suche nach ausreichend Futter für sich und die Jungen jetzt in die Nähe von Menschen, berichten die Erkrather Tierschützer. „Es handelt sich dabei nicht um Wildkatzen, sondern um verwilderte Hauskatzen, die ihr Zuhause verloren haben, oder schlichtweg ausgesetzt wurden, weil sie ihren Besitzern lästig oder auch zu teuer geworden sind,“ heißt es in einer Mitteilung.