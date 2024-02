Umzug steht bevor nach Erkrath THW zieht spätestens im Sommer um

Dass der Abzug des THW aus Gruiten viele Leute schmerzt, dafür hat Steffen Behnke Verständnis, beruhigt aber gleichzeitig: „Auch wenn wir die Liegenschaften verlassen haben, werden wir Haan genauso weiter verbunden und verantwortlich bleiben. Genauso wie wir am Tag der Retter in Erkrath beteiligt waren, das Radrennen in Mettmann begleitet haben oder auch in Mettmanner Schulen bei Projektwochen und der Aktion Toter Winkel unterstützt haben, werden wir auch weiterhin bei Veranstaltung in Haan beziehungsweise Gruiten supporten.“ Einsatz nehme das THW Haan auch selbstverständlich wahr.