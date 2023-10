Hochdahl Thekhaus-Unterkunft nicht mehr menschenwürdig

Peter Knitsch fragt sich nach dem Besuch, ob nicht manch einer der Obdachlosen in einem Landeskrankenhaus besser aufgehoben wäre als in der Thekhaus-Unterkunft, deren Bewohner weitgehend sich selbst überlassen werden, so lange sie nicht für sich selbst oder andere gefährlich werden. Es müsse mehr sozialarbeiterische Betreuung her und auch häufiger als anderswo gereinigt werden, so lange die Stadt das Gebäude wegen erschöpfter anderer Kapazitäten und fehlender Alternativen noch nicht aufgeben oder grundlegend umbauen könne.