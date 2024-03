Kultur in Erkrath Der Gewinner bekommt ein Spenderherz

In diesem Fernsehformat treten vier Mitstreiter gegeneinander an und versuchen, das Publikum davon zu überzeugen, für sie abzustimmen. Die Kandidaten könnten dabei nicht unterschiedlicher sein: Eine alleinerziehende Mutter, der Inhaber eines erfolgreichen Fitnessstudios, eine Online-Gamerin und die Zweitgeborene eines Zwillingspaares. Doch das, was diese Show so besonders macht, ist der Preis. Denn zu gewinnen gibt es kein Preisgeld, sondern das Herz eines kürzlich Verstorbenen. Klingt zu makaber, um wahr zu sein? Glücklicherweise ist alles ein Drama. Denn es handelt sich um „Big-Spender“, die neuste Vorstellung der Theatergruppe „Spotlight“.