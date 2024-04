Erkrath Mit Theater für Demokratie werben

Die Mitglieder des Erkrather Aktionsbündnisses freuen sich, dass nach den beiden ausverkauften Aufführungen in Wülfrath die Mitglieder von Minestrone das einstündige Stück, bei dem fünf Schauspielenden in verschiedene Rollen schlüpfen, nun auch in Erkrath aufführen. Die evangelische Kirchengemeinde Hochdahl stellt dafür ihr Gemeindehaus kostenlos zur Verfügung.