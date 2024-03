Ausgehen in Erkrath Mit dem Bulli auf Theater-Tour

Kindertheater Viel ist in dieser Sparte in Erkrath übers Jahr nicht zu holen, also sollten Eltern zugreifen, wenn schon mal was geboten wird. Also: Am Dienstag, 23. April, sind Kinder ab vier Jahre um 16 Uhr zum Gastspiel des Achja! Theaters in die Stadthalle Erkrath eingeladen. Im Musiktheaterstück „Meins Meins Deins“ versteht die junge Raya die Welt nicht mehr. In ihrer alten Heimat war ihr Papa doch ein hochangesehener Baumeister, der Häuser baute hoch wie Wolken und Paläste prachtvoll wie die Sonne. Weshalb darf er das im neuen Königreich von Prinz Törtchen nicht mehr? Als ihr Papa dann krank wird und Rayas Magen besonders doll knurrt, macht sie sich auf den Weg in den Palast und stellt Prinz Törtchen zur Rede. Ob er ihr weiterhelfen kann, erfahren die Besucherinnen und Besucher dieser bunten Torten-, nein, Theatergeschichte über viele kleine Törtchen, Einsam- und Gemeinsamkeiten, viel Empathie und stinkige Prinzensocken. Karten gibt es für 8 Euro unter https://www.erkrath.de/jungespublikum. hup