Thema im Sozialausschuss Wohnen in der städtischen Unterkunft wird teuer

Die Ratsfraktion der Grünen meldet schon vor der Sitzung erhebliche Zweifel an der Angemessenheit der neuen Satzung an. Die sehe eine Steigerung der Gebühren pro Quadratmeter genutzte Wohnfläche auf 29,21 Euro pro Monat vor. Eine vierköpfige Familie würde demnach monatlich eine Warmmiete von knapp 1500 Euro für maximal zwei Zimmer (zirka 50 Quadratmeter) mit Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsduschen in einem der städtischen Übergangsheim zahlen. Dies würde auch für die heruntergekommene Unterkunft am Thekhaus gelten.