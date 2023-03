Panne in Erkrath Tausende Menschen stundenlang ohne Trinkwasser

Viele Tausend Erkrather Bürger waren am Donnerstag über einige Stunden hinweg ohne Trinkwasser. Laut dem Chef der Stadtwerke Erkrath, Gregor Jeken, lag der Grund dafür in einer Panne der Stadtwerke selbst. Nach dem Anschluss einer größeren Leitung an einen Hochbehälter sei ein falscher Schieber geschlossen worden. Deshalb sei kein frisches Trinkwasser nachgeflossen. „Als wir die Ursache festgestellt hatten, musste das Wassernetz behutsam und abschnittweise wieder befüllt werden“, sagte Jeken auf Nachfrage unserer Redaktion. Im gesamten Stadtgebiet seien mehrere Spültrupps unterwegs gewesen. An höheren Stellen des Trinkwassernetzes hätten zudem Luftblasen aus den Leitungen verdrängt werden müssen. Gegen Mittag sei Alt-Erkrath wieder mit Trinkwasser versorgt gewesen. Im Stadtteil Unterfeldhaus mussten Bürger bis in die Abendstunden auf Wasser warten.