Fahndungserfolg der Polizei in Erkrath Tatverdächtigem standen alle Türen offen

Erkrath · Oft kommt kommt die Polizei zu spät: Diebe und Einbrecher sind über alle Berge. Das war in diesem Fall in Erkrath anders. Dennoch musste der polizeilich bekannte Tatverdächtige nicht in U-Haft.

10.05.2024 , 13:53 Uhr

Nähstlicher Erfolg der Polizei in Erkrath: Weil ein Zeuge rasch reagierte, konnten die Beamten einen Tatverdächtigen festnehmen und Beute beim sicherstellen. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Dirk Neubauer