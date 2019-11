Erkrath : Taschengeldbörse läuft nur schleppend an

Erkrath Bei dem generationsübergreifenden Projekt nehmen Ältere den Hilfsservice von Jugendlichen bislang nur bedingt an.

Der demografische Wandel lässt sich in Erkrath deutlich an Zahlen ablesen. Hier leben etwa 16.000 Senioren, also Menschen von mehr als 60 Lebensjahren. Um so erstaunlicher, dass nicht mehr Hilfe in Anspruch genommen wird, bilanziert der Seniorenrat. Manche berichten, sie könnten sich auch „mehr leisten“, manche wollen die jungen Leute nicht ausbooten. Vielleicht fehlt aber auch genug Reklame für das eigentlich sinnstiftende Projekt, bei dem Seniorenrat nebst Jugendrat eine vermittelnde Funktion haben. Prinzipiell geht es auch um den sozialen Gedanken, eben sprichwörtlich für ein Taschengeld zu helfen. Empfohlen ist ein Stundenlohn ab fünf Euro pro geleisteter Tätigkeit. Aber selbstverständlich obliegt die Gestaltung des Entgelts ausschließlich den beiden Vertragspartnern. Beide Beteiligten können einen Rahmen schaffen, der passt. Wichtig dabei ist, dass die TAB keine Konkurrenz zu bestehendem Gewerbe ist. Es sollen beispielsweise nicht Tätigkeiten ersetzt werden, die vom Handwerker zu verrichten sind und der Schüler quasi als „billiger Jakob“ in die Bresche springt.