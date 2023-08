Nachhaltigkeit in Erkrath Tag des fairen Handels wird in Bruchhausen gefeiert

Die fair gehandelten Produkte gleich testen kann man beim fairen Frühstück des Weltladens für Haiti zum 30-jährigen Vereinsjubiläum am 16. September von 10 bis 13 Uhr sowie beim Erkrather Feierabendmarkt am 20. September von 16 bis 20 Uhr. Dann gibt es einen gemeinsamen Informationsstand von Stadt und Weltladen. Wer Interesse an einer Mitarbeit in der Steuerungsgruppe hat, meldet sich unter 0211 253314 oder per E-Mail an akuchenb@yahoo.de. Weitere Informationen gibt es unter www.erkrath.de/fairtrade.