Quartier in Erkrath Sandheider treffen sich zur Tafelrunde

Vorgestellt werden soll an diesem Tag auch das neue Sozialforum Sandheide an der Hildener Straße 28. Es ist eines der größten Bauprojekte im Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt Sandheide“. Seit Anfang des Jahres bietet es als soziales Dienstleistungszentrum Raum für Angebote von fünf ortsansässigen Vereinen (SKFM, Tafel, TSV Hochdahl, „Die Werkstatt“, Integration-Kulturzentrum). Erkrather sind eingeladen, am Dienstag, 9. Mai, ab 17.30 Uhr an einer kostenlosen Führung durch das Gebäude teilzunehmen und Wissenswertes über die Entstehungsgeschichte und die dortigen Angebote zu erfahren. Interessierte können sich bis spätestens 8. Mai entweder telefonisch unter 0151 58330705 oder per E-Mail an sandheide@erkrath.de für die Führung anmelden. Bei Rückfragen steht das Quartiersmanagement Sandheide unter den oben genannten Kontaktdaten sowie zu den offenen Sprechstunden im Quartiersbüro am Hans-Sachs-Weg 9 gern zur Verfügung.