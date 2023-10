Forum Sandheide wird zur Bühne Tabutanten improvisieren über Tabuthemen

Von Tod und Trauer sind alle betroffen, doch kaum jemand mag darüber sprechen. Das Improvisationstheater will seine Besucher auf positive und leichte Weise anregen, dieses Tabu schrittweise zu brechen. Von den beiden Tabutanten Christine G. Holzer und Simone Schmitt heißt es, sie gingen auf berührend-zarte und freudvolle Weise grundlegenden Fragen nach: All you need is love!? Was macht das Leben lebenswert? Was bereuen Menschen am Sterbebett am meisten? Was ist Glück? Wäre eine Wunderpille, die ewiges Leben verspricht, verlockend? Was macht das Leben schön? Wie will ich sterben? Was kann bei einem Leichenschmaus/einer Trauerfeier alles passieren? Was kann einer Hospizbegleiterin so alles passieren?