Vorbereitung auf das Leben im November-Shutdown : Supermärkte auf Ansturm vorbereitet

Erkrath Maskenpflicht und Hygieneregeln gelten nun auch im Discounter, Supermarkt und der Drogerie. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner appelliert an die Verbraucher auch im Lockdown keine größeren Mengen einzukaufen als sonst. „Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund.“

Gibt es sie oder gibt es sie nicht, die zweite Welle so genannter Hamsterkäufe, die in der Bug- der zweiten Corona-Welle folgt?

Eine nicht repräsentative Umfrage am vergangenen Wochenende förderte zumindest in Hochdahler Lebens- und Drogerie-Läden ein klares „jein“ zutage.

Eindeutig mit „ja“ muss die Frage bei Hygieneprodukten beantwortet werden, die Regale für Toilettenpapier, Küchenrollen oder Feuchttücher waren arg geplündert. Das hatte schon jetzt Konsequenzen: bei Aldi und Rossmann gilt eine Beschränkung auf ein Paket pro Einkäufer und bei Lidl auf zwei Pakete pro Tageseinkauf. Manche Discounter werben per Slogan („Paul kauft nur so viel ein, wie er braucht. Er nimmt Rücksicht auf andere.“) darum, diese Art der Limitierung nachzuahmen.

Beim Vollsortimenter vor Ort sieht man bisher vor einer Rationierung ab. Man wolle einen völlig unbegründeten Run auf das, bereits im Frühjahr in den sozialen Medien als „weißes Gold“ kolportierte Toilettenpapier nicht auch noch forcieren. „Es besteht keine Versorgungslücke, wie man angesichts des Kaufverhaltens zahlreicher Erkrather annehmen könnte“, erklärte ein Mitarbeiter. Dieses könne unnötige Mehrkäufe anderer nach sich ziehen, die dies bisher nicht in Betracht gezogen hätten.

Jedenfalls bisher nicht. „Rational gesehen besteht kein Grund dazu“, wie Händler übereinstimmend sagen. Zu Beginn der Corona-Krise waren die Umsätze mit Toilettenpapier in Drogerien und größeren Supermärkten rasant in die Höhe geschnellt. In der zweiten Märzwoche etwa lag der Umsatz laut Marktforschern mehr als doppelt so hoch wie in der Vergleichswoche 2019.