Justiz in Erkrath Schöffen für Jugend- und Erwachsenengerichte gesucht

Zurzeit laufen bundesweit die Vorbereitungen für die Schöffenwahl 2023. Auch in Erkrath werden interessierte Bürgerinnen und Bürgern gesucht, die dieses verantwortungsvolle Ehrenamt ausüben möchten. Die Amtsperiode läuft vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028. Der Einsatz erfolgt in den Strafkammern des Land- und Schwurgerichtes Wuppertal, an den Schöffengerichten des Landgerichtsbezirks Wuppertal sowie beim gemeinsamen Schöffengericht des Amtsgerichtes der Stadt Velbert.