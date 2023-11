Sozial engagiert in Erkrath Pflegefamilien geben ein Zuhause auf Zeit

„Pflegefamilien dringend gesucht!“ – so lautet der Appell von Yvonne Kardell vom Pflegekinderdienst der Stadt Erkrath. Ich habe diesen zum Anlass genommen, um von der Fachfrau und einer Pflegemutter „aus erster Hand“ zu erfahren, welcher Voraussetzungen und Qualifikationen es bedarf, ein Kind bei sich zu Hause aufzunehmen, das aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in seiner Herkunftsfamilie leben kann. Nach dem Treffen empfinde ich tiefen Respekt und vor allem Dankbarkeit für den Einsatz der Pflegefamilien und allen anderen, die in diesem Bereich arbeiten.