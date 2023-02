Ehrenamt in Erkrath Stadt sucht Jugendschöffen für Amts- und Landgericht

Sie sollten durch Studium, Aus- oder Fortbildung über eine erzieherische Befähigung verfügen und in der Jugenderziehung bereits erste Erfahrung gesammelt haben. Aus der Vorschlagsliste wählt der Schöffenwahlausschuss anschließend die Kandidatinnen und Kandidaten für das verantwortungsvolle Ehrenamt aus. Erkrather Bürger können sich noch bis spätestens zum 31. März per E-Mail an lara.heinecke@erkrath.de für das Amt bewerben. Ein Bewerbungsformular ist unter www.erkrath.de/schoeffen abrufbar, telefonische Rückfragen sind unter 0211 2407-5126 möglich.