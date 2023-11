Erkrath Sturmschäden und ein Brand halten Feuerwehr in Atem

Ein Nachbar, der von einem Bewohner auf den Brand aufmerksam gemacht wurde und vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschmaßnahmen in der Wohnung unternommen hatte, erlitt eine leichte Rauchgas-Vergiftung. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere vier Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Den Brand konnte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen. Da sich über der Brandwohnung die Attika des Flachdachs befand und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die offenen Flammen in den Dachbereich ausgebreitet hatten, wurde vorsorglich auch dort nachgeschaut, aber schnell Entwarnung gegeben.