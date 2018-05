Erkrath: Stromausfall am Vatertag

Wegen Kurzschluss in Kabel : Großer Stromausfall in Erkrath

In vielen Haushalten in Erkrath bei Düsseldorf haben am Donnerstagmorgen weder der Kühlschrank noch das Internet funktioniert. Die Stadtwerke hatten mit einem größeren Stromausfall im Stadtteil Erkrath-Hochdahl zu kämpfen.

In Erkrath leben knapp 30.000 Menschen - wie viele von ihnen der Stromausfall betraf, war zunächst nicht bekannt.



Als Ursache für den Stromausfall nennt die Feuerwehr einen Kurzschluss in einem Kabel.

Mindestens drei Stunden lang gab es keinen Strom in Hochdahl. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten um 10.30 Uhr wieder alle betroffenen Haushalte Strom.

