Prozessauftakt : Streit um verschwundene Million von Erkrath

Erkrath Im Jahr 2019 kamen in der Kreissparkasse 934.000 Euro abhanden. Die Versicherung will der Bank die Summe nicht ersetzen. Deshalb kommt dieser Fall nun vor das Landgericht.

Seit Juni 2019 werden in Erkrath 934.000 Euro vermisst. Verschwunden sind sie aus dem Tresorraum der dortigen Filiale der Düsseldorfer Kreissparkasse. Demnächst geht es in einer Hauptverhandlung vor dem Düsseldorfer Landgericht um den skurrilen Vorgang. Dort ist seit Jahren ein Rechtsstreit anhängig, in dem die Kreissparkasse gegen ihr Versicherungsunternehmen vorgeht. Von dem möchte sie die verschwundene knapp Million wiederbekommen. Am 29. September wird erstmalig verhandelt (Az.: 9 O 333/21).

Soviel ist über den Vorgang gerichtskundig: Am 26. Juni 2019 fuhr ein Geldtransporter im Auftrag der Kreissparkasse zu deren Erkrather Filiale Erkrath. An Bord: die später verschwundene Million. In stabilen Metallkästen und mit einem Revolver am Gürtel trugen Geldboten die Summe in die Bank hinein. Nur wenige Stunden später sei das Geld verschwunden gewesen. Die Kreissparkasse Düsseldorf argumentiert in dem Verfahren, dass es sich um einen Einbruch gehandelt hat. Es geben entsprechende Spuren. Die beklagte Versicherung bestreitet diese Darstellung. Gegen Diebstahl war der hohe Betrag offenbar versichert.