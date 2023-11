Sicherheit in Erkrath Beleuchtung soll bald intelligenter gesteuert werden

Die Straßenbeleuchtung wird in Erkrath derzeit noch zwischen 1 und 4.30 Uhr abgeschaltet. Das spart Energie, Geld und ist gut fürs Klima. Doch die Entscheidung ist mittlerweile umstritten, denn, ja, es gibt Menschen, die nachts arbeiten müssen und sicher nach Hause kommen wollen, zum Beispiel von der Bus- oder Bahnhaltestelle. Der Stadt hat ein dementsprechende Murren aus der Bevölkerung vernommen, spricht selbst von zunehmenden Beschwerden und will der Politik demnächst die Frage stellen, ob die nächtliche Beleuchtungspause fortgesetzt werden soll oder nicht. Um lichttechnische Defizite an bestimmten Punkten im Stadtgebiet auszugleichen, hatte die Linke-Fraktion zwischenzeitlich gebeten, alternative intelligente Straßenbeleuchtungssysteme zu erwägen und ihre Einsatzmöglichkeiten in Erkrath durch die Stadtwerke prüfen zu lassen. Die sind der Sache nicht abgeneigt und haben bereits mitgeteilt, dass es ihr Ziel sei, die gesamte Ausleuchtung der Straßen künftig mit moderner und intelligenter Technik zu versehen. Im Sektor Beleuchtung werde allerdings eine Vielzahl an Systemen angeboten und man sei noch in der Auswahlphase. Um dem städtischen Ausschuss für Mobilität einen besseren Überblick über die angestrebte Technik, deren Möglichkeiten und eine reale Zeitschiene für die Umsetzung geben zu können, hat die Verwaltung die Stadtwerke zur Ausschussitzung am 30. November eingeladen. Die Sitzung findet ab 17 Uhr im Rathaus Bahnstraße statt und kann von Bürgern besucht werden.