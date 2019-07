Graffiti-Projekt : Straffällige Kids verschönern Kita-Mauern

Erkrath Das Graffiti-Projekt des Vereins „Neue Wege“ machte auch in Erkrath Halt.

Das künstlerische Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Verein „Neue Wege“ entstanden, der jugendliche Straftäter betreut. Viele der teilnehmenden Jugendlichen leisteten im Rahmen der Graffiti-Aktion ihre Sozialstunden ab, es gibt aber auch Freiwillige. „Eine Gruppe nimmt die ganze Woche daran teil“, erklärt Melanie Rohde von der Jugendhilfe im Strafverfahren der Stadt Heiligenhaus. Sie ist Koordinatorin des Projekts. Das Projekt, das es mittlerweile seit neun Jahren gibt, startete übrigens Anfang der Sommerferien in Heiligenhaus, war dann in Erkrath und abschließend in Wülfrath.