Ludenberger Straße in Alt-Erkrath : Stördienst der Stadt dichtet Gasleck in Baugrube ab

Auch die Feuerwehr Erkrath war am Sonntag im Einsatz. Foto: Feuerwehr Erkrath

Erkrath (red) Die Erkrather Feuerwehr ist am Sonntag gegen 9.45 Uhr mit dem Alarmstichwort „Gasausströmung“ zur Ludenberger Straße in Alt-Erkrath alarmiert worden. Passanten hatten gemeldet, dass in einer mit Wasser gefüllten Baugrube auf der Straße blubbernde Blasen eines Gases aufsteigen würden.

Dies bestätigte sich. Mit den Messgeräten der Feuerwehr, die einen etwaigen Explosionsbereich anzeigen können, konnte jedoch keine Gaskonzentration festgestellt werden. An einer Abdichtungsstelle einer Gasleitung war es zu einer minimalen Undichtigkeit gekommen. Der Gasaustritt war so gering, dass sich bei der Durchmischung mit der Umgebungsluft keine explosionsfähige Atmosphäre bilden konnte. Die Stadtwerke Erkrath dichteten die Gasleitung ab. Währenddessen blieb ein Löschfahrzeug als Sicherheitswache vor Ort. Im Einsatz, der erst gegen 12 Uhr beendet werden konnte, waren die Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills sowie die hauptamtliche Wache und der Rettungsdienst.