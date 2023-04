Freizeitgestaltung in Erkrath Stöbern und spielen beim Abend-Flohmarkt

Im und am Zentrum für Sport, Gesundheit und Bildung des SC Unterbach (SCU) findet am Freitag, 21. April, von 16 bis 20 Uhr ein Feierabendflohmarkt für Kindersachen statt. Erwachsene und Kinder können dort manch ein Schnäppchen machen. Auf dem SCU-Sportplatz am Niermannsweg 10 werden auf mindestens 30 Präsentationstischen allerhand brauchbare Spielsachen, Kleidung, Schwangerschaftsbedarf oder andere Kleinigkeiten ausgebreitet, die auf neue Besitzerinnen und Besitzer warten. Damit die erwachsenen Besucher in Ruhe das Angebot unter die Lupe nehmen können, gibt es oben in der Mehrzweckhalle ein Spiel- und Bewegungsangebot vom Mobilen Mitmachzirkus aus Hilden. Wer mag, kann auch mal ein Einrad ausprobieren und bei trockenem Wetter ein paar Runden auf dem Sportplatz drehen.