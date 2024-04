Bildung in Erkrath Stiftungen helfen „Du-ich-wir“ aus der Finanznot

Der anerkannte Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe war seit 2020 an 60 Schulen im Kreis Mettmann, in Solingen und in Köln insbesondere zur Sprachförderung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen aktiv. Seit Jahren fehlt dafür an den Schulen ausreichendes Lehrpersonal. Der Einsatz der Förderlehrkräfte von Du-Ich-Wir war seit Jahresbeginn nun aber gefährdet, da die bisherigen öffentlichen Förderprogramme, die der Verein zur Projektfinanzierung benötigt, ab diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen (RP berichtete).