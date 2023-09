Gut gegeben Stiftung macht die Seniorenarbeit in Erkrath bunter

Die erste Frage zur geplanten Verwendung der Gelder richtete sich dann auch gleich an die Empfänger. „Mit dem Geld wollen wir unsere Begegnungsstätte noch wohnlicher gestalten. Geplant ist beispielsweise eine Aufwertung der Terrasse“, erläuterte Monika Thöne von der Begegnungsstätte der Caritas an der Gerberstraße in Alt-Erkrath. Stefanie Staar vom Awo-Treff im Bürgerhaus Hochdahl könnte sich dagegen gemeinsame Aktivitäten und Feste vorstellen, um den Austausch und das Miteinander der Senioren zu stärken. Aber auch die Digitalisierung könne einen Schub erhalten.