Attraktion in Hochdahl Wo Sterne gucken immer möglich ist

Wer sich eher für die Forschung interessiert, findet Aktuelles in der Vortragsreihe „Zu Gast im Stellarium“ mit amtierenden Wissenschaftlern. Und es gibt der großen Nachfrage wegen auch wieder leicht verständliche Nachhilfe in Sachen Himmelskunde, in fünf Teilen für Menschen, die wissen möchten, wie man sich am Himmel zurechtfindet, was es alles zu sehen gibt und wie man am besten selbst beobachten kann – wenn der Abendhimmel denn mal wieder klar und die Luft trocken ist.