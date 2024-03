Bildung in Erkrath Sternwarte Neanderhöhe gibt Nachhilfe in Himmelskunde

„Dazu bieten wir die ersten drei Module an. Wer noch mehr erfahren möchte, wird in den beiden letzten Modulen fündig. Man kann jedes Modul einzeln, aber auch alle fünf im Paket buchen und besuchen“, informiert Matthias Kolb vom Sternwarten-Team. Vorab und während der Termine können Fragen an die jeweiligen Referenten gestellt werden. Modul 1 gibt unter dem Titel „Was ist am Himmel zu sehen?“ einen Überblick über grundlegende Konzepte der Himmelskunde, darunter Orientierung am Himmel, Koordinatensysteme, Sternzeit und Begriffsklärungen in der Astronomie. Termin ist der 13. April, 16 Uhr, im Planetarium „Stellarium Erkrath“ am Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße.