Prominenter Besuch in Erkrath : Steffi Neu, Sven Plöger und Mirja Boes begeistern bei Kneipenquiz

Erkrath Heiter durch die Nacht ging es für Ratefüchse bei zwei Terminen im Sportclub. Die Stimmung war großartig, die Gäste vom Programm und Durchführung begeistert.

Auch an diesem Abend hatte sie sich einen Mann mit kariertem Hemd ausgesucht, denn: „Denen hat die Frau die Karte geschenkt, sie wollten gar nicht mit und wissen auch nicht, worum es eigentlich geht“, so die schlagfertige Moderatorin. In Torben, der mit Ehefrau und zwei Kindern aus Düsseldorf gekommen war, fand sie einen „Karo-Hemden-Träger“, der ihre Witzeleien bereitwillig über sich ergehen ließ. Alle vier sind „erklärte Kneipenquiz-Fans“, wie sie zugaben. Und die achtjährige Ida wurde am Ende des Abends von Steffi Neu mit einem Kartenspiel dafür belohnt, dass sie bis zu den Knien in den Schwimmteich stieg, nachdem schon niemand von den auf der gegenüberliegenden Seite Sitzenden zur Bühne hinüberschwimmen wollte .