Rundgang bei Timocom in Erkrath Besucher staunen über die neue Arbeitswelt

IT-Spezialist Timocom ist nicht nur Erkraths zweitgrößter Arbeitgeber (nach der Stadtverwaltung), sondern dazu noch einer, dessen Bürowelt im Kampf um Facharbeitskräfte mit modernsten Konzepten punkten kann, staunten Vertreter von Wirtschaftsförderung, Wirtschaftskreis, IHK, Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft bei einem Rundgang. Neben technischen und optischen sollen die inneren Werte stimmen – und vor allem die bei Timocom bereits gut repräsentierte jüngere Generation (davon 50 Prozent Frauen) überzeugen, wie Unternehmenssprecher Gunnar Gburek betont. Die will sich zum Arbeiten nicht mehr im klassischen Bürozwirn in hermetische Büros setzen, sondern lieber in Freizeitklamotten in luftig unterteilte, größere Bereiche mit Treffpunkten und Kaffeebar ausschwärmen. Mag es dort auch bunt und lässig zugehen und die Grenze zwischen Beruf und Privatleben immer mehr verschwimmen – stressig genug dürfte der Job immer noch sein.