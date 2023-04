Verwaltung in Erkrath Das Standesamt will keine Einbürgerungsanträge mehr

In einer Vorlage für den Integrationsrat (26. April, 17 Uhr, Rathaus) führt die Verwaltungsspitze aus: Die beim Standesamt erforderlichen Arbeitsschritte seien weit über die bloße Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen hinausgegangen. Tatsächlich habe man in die Sachbearbeitung einsteigen müssen. Die in der Regel 20-seitigen Anträge hätten auf Vollständigkeit geprüft werden müssen. Außerdem hätten die beigefügten Dokumente auf die, je nach Herkunftsland unterschiedlichen, Stempel und Beglaubigungen geprüft werden müssen. Auch der Nachweis einer ordnungsgemäßen Übersetzung war zu führen und der Vorgang für den Kreis amtlich zu beglaubigen. Dafür habe der Kreis die Stadt mit 20 Prozent am Gebührenaufkommen beteiligt. Aus Erkrather Sicht war dies zu wenig. Seit einer Neuorganisation sei eine Halbtagsstelle eingespart worden. Die Antragsbearbeitung obliege allein dem Kreis.