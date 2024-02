Unangebrachte Mails an Erkrather Büro Prozess um Stalking nach Beziehungsende

Im Sommer 2022 lief im E-Mail-Account einer Verwaltungsangestellten mit Büro in Erkrath eine Mail ein: Die Frau habe Büromaterial gestohlen und wolle die Sachen nun verkaufen. Absender: Der Ex-Partner der Frau, der die Mail in Kopie auch an deren Arbeitgeber geschickt hatte. Später stellte sich heraus: Das vorherige Büro war aufgelöst worden, die Frau durfte die Dinge mitnehmen. In einer weiteren Mail beschwerte sich der Mann bei einem Pfarrer über die Taufe seines Sohnes, der er nicht zugestimmt habe. Dass er dem Kind keinesfalls einen Satz mit sexuellem Inhalt „antrainiert“ haben will, wollte er per Mail mit der Kita-Leitung geklärt haben. Zuvor soll seine Ex behauptet haben, der Junge habe diesen Satz in der Kita gesagt und sie habe dadurch Probleme bekommen.