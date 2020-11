Innenstadt-Belebung : Erkrath stärkt die Bahnstraße

An der Bahnstraße in Alt-Erkrath gibt es immer wieder Leerstände durch Geschäftsaufgaben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Erkrath Mit Geld vom Land will die Stadt leerstehende Ladenlokale anmieten und dann zu günstigen Konditionen an neue Mieter mit Geschäftsideen weitergeben.

(RP) Mettmann und Wülfrath hatten bereits vergangene Woche ihre Bescheide gekommen. Jetzt hat die Bezirksregierung Düsseldorf bestätigt, dass auch Erkrath in das „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW aufgenommen wurde.

Im „Verfügungsfonds Anmietung“ würden demnach bis zu 110.000 Euro für die Weitervermietung von vier Ladenlokalen zur Verfügung stehen. Wegen der bestehenden und bekannten Leerstände in Alt-Erkrath soll das Geld vom Land vor allem für die Fußgängerzone in der Bahnstraße verwendet werden, informiert Sarah Harden von der städtischen Wirtschaftsförderung.

In ersten Gesprächen mit den Immobilieneigentümern hätten dafür bereits acht Ladenlokale ins Auge gefasst werden können. Nun gelte es, innovative Ideen zu entwickeln, die den bestehenden Branchenmix bereicherten. Die Idee dahinter: Die Stadt mietet die Geschäftsräume an und gibt die maximale Mietminderung an potenzielle Mieter weiter. Die können dann ohne großen finanziellen Aufwand ihre Konzepte innerhalb des zweijährigen Zeitraums ausprobieren. Im Idealfall soll so ein längerfristiges Mietverhältnis entstehen.