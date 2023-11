Verbrauchswerte werden erfasst Stadtwerke lassen Zählerstände ablesen

Als zuständiger Netzbetreiber lesen die Stadtwerke auch die Zähler von Kunden fremder Versorger ab. Wer nicht zuhause ist, bekommt per Post eine personalisierte Ablesekarte zugeschickt. Die Zählerstände müssen dann selbst abgelesen und die ausgefüllte Karte muss portofrei zurückgeschickt werden. Die Zählerstände können auch per QR-Code online erfasst und über das Kundenportal unter www.stadtwerkeerkrath-de übermittelt werden. Alternativ können die Zählerstände per E-Mail an service@stadtwerke-erkrath.de mitgeteilt werden.