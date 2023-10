Energieversorgung in Hochdahl Das Ziel ist bezahlbare Wärme

Dass die Fernwärmeversorgung durch die Stadtwerke Erkrath ein unverändert großes Thema in Hochdahl ist, zeigte die zweite Infoveranstaltung. Zahlreiche Bürger waren gekommen. Die erste Veranstaltung vor einem Jahr war stark geprägt von harten Preisanstiegen der Ukrainekrise. Das rüttelte nicht nur die Fernwärmekunden wach, sondern auch den Energieversorger selbst. Er setzt auf eine nachhaltigere Fernwärmeversorgung und strebt die ökonomische, ökologische und technisch machbare Transformation an, so der Tenor der zweiten Veranstaltung. Bis 2030, hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke beschlossen, soll vollständig auf fossile Energieträger verzichtet werden. Mögliche Ausstiegsszenarien wurden Abend skizziert.