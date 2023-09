Hochdahl Stadtwerke informieren über Fernwärme

Über die Zukunft der Fernwärmeversorgung in Hochdahl informieren die Stadtwerke Erkrath am Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Wer teilnehmen möchte, muss sich zuvor allerdings unter www.stadtwerke-erkrath.de anmelden. Geplant sind Fachvorträge und ausführliche Erläuterungen zum aktuellen Stand in Sachen emissionsreduzierte Erzeugung der Fernwärme in Hochdahl, den Technologien und den Entwicklungen auf dem Energiemarkt sowie deren Bedeutung für die Fernwärme. Mehr Informationen zum Programm gibt es unter www.stadtwerke-erkrath.de. Seit Januar 2023 liegt die Fernwärmeversorgung vollständig bei den Stadtwerken Erkrath. Ziel ist es, die Fernwärme bis 2030 durch regenerative Energiequellen zu ersetzen und damit kohlenstofffrei zu machen. Experten zufolge erfordert eine karbonfreie Fernwärmeerzeugung einen Mix aus mehreren alternativen Energiequellen wie Solarthermie, Biomasse, Geothermie und Wärmepumpen. „Mit der Übernahme des Fernwärmenetzes sind wir der lokale Wärmeversorger in Erkrath-Hochdahl. Seitdem versorgen wir Erkrath mit Energien aus einer Hand und sind der Ansprechpartner vor Ort“, so Stadtwerkechef Gregor Jeken. Mit der neuerlichen Infoveranstaltung sollen Bürger auf den Stand der Zukunft der Fernwärme in Hochdahl gebracht werden.