Hochdahl Stadtwerke arbeiten am Fernwärme-Netz

In der Zeit vom 29. Juli bis voraussichtlich 2. August führen die Stadtwerke Erkrath Sanierungsarbeiten am Fernwärmenetz auf der Sedentaler Straße durch. Eine bei Kontrollen aufgespürte Schadstelle am Rohr muss repariert werden. Dafür sei es erforderlich, die Netzstation „Zentrum“ auf der Karschhauser Straße von der Versorgung zu trennen. Um die Versorgung aufrechtzuerhalten, werden die Stadtwerke Erkrath für den genannten Zeitraum eine mobile Wärmeversorgung bereitstellen. Durch zwei mobile Heizanlagen werde sichergestellt, dass die Kunden weiterhin mit Wärme und Warmwasser versorgt werden, sodass es zu keinem Ausfall oder Engpass komme. Das 50 Kilometer lange Hochdahler Fernwärmeverteilnetz stammt aus den 60er Jahren und gilt samt Kraftwerk als völlig überaltert. „Das Netz ist alt. Aber die Anlage ist in einem sehr gepflegten Zustand“, hieß es dazu zuletzt von Stadtwerke-Chef Gregor Jeken. Das Netz müsse lediglich in Teilen saniert werden. Die Stadtwerke habe es zu Beginn des Jahres 2022 von Eon übernommen.