Hochdahl : Stadtweiher-Spielplatz soll Ende Oktober öffnen

Erkrath Zentrales Element der Spielfläche wird auf Wunsch der am Planungsprozess beteiligten Kinder ein großer Kletterturm mit einer roten Rutsche sein. Er soll zum Markenzeichen der Anlage werden.

(hup) Mit Spannung wird der neue Spielplatz im Quartier erwartet, der mit Unterstützung von Bund und Land in unmittelbarer Nähe des Stadtweihers entsteht. Einzelne Elemente der neuen Calisthenics-Anlage wurden bereits aufgebaut, wie Spaziergänger bemerkt haben. „Allerdings finden auch hier noch weitere Arbeiten an der umgebenden Fläche statt, wie beispielsweise der Einbau von Sitzgelegenheiten sowie Senioren-Fitnessgeräten. Abschließend erfolgt noch die Bepflanzung“, informiert die Stadtverwaltung. Die Montage erster Geräte im Kinderspielbereich habe ebenfalls bereits begonnen und werde in den kommenden Tagen weitere sichtbare Fortschritte machen, so die Ankündigung. Die Arbeiten werden sich dann Stück für Stück in Richtung Bolzplatz verlagern, wo ein neuer Belag eingebaut wird und die Eingänge überarbeitet werden. Hinzu kommen sollen ein Ballfangzaun sowie neue Tore. „Der Bolzplatz bleibt in seiner ursprünglichen Form und Größe erhalten“, betont die Stadt.