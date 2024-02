Beratungen in Erkrath Sitzung des Stadtteilbeirates Sandheide im Kinderhaus

Der Stadtteilbeirat Sandheide hat eine wichtige Funktion für den Stadtteil. Neben seiner beratenden Funktion hinsichtlich des Städtebauförderprogramms Sozialer Zusammenhalt (ehemals Soziale Stadt), entscheidet das Gremium auch über die Genehmigung von Verfügungsfondsprojekten. In seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 20. Februar, ab 18 Uhr im Kinderhaus Sandheide, Irene-Nett-Weg 22, stehen neben dem Sachstandsbericht des Quartiersmanagements Sandheide auch die geplanten Projekte und Veranstaltungen in 2024 auf der Tagesordnung. Ebenso soll auch ein Austausch erfolgen, ob der Stadtteilbeirat sich auch nach Auslaufen des Förderprogramms weiter verstetigen könnte und welche Unterstützungsleistungen hierfür notwendig wären. Interessierte Bürger aus der Sandheide, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich per Mail an sandheide@erkrath.de anmelden. Weitere Infos gibt es unter www.erkrath.de/stadtteilbeirat.