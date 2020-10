Strampeln für die Umwelt : Erkrather Radler legen 75.254 Kilometer zurück

Erkrath Beim umweltfreundlichen Erkrather Stadtradeln sind mehr als 75.000 Kilometer zusammengekommen. 299 Radler sparten rund elf Tonnen CO2 ein.

75.254 Kilometer haben die Erkrather in diesem Jahr beim Stadtradeln gesammelt – etwa 15.000 mehr als im Vorjahr, informiert die Stadt. „Eine starke Leistung“, sagt Lena Brümmer aus dem Fachbereich Umweltplanung, Umwelt und Vermessung des Rathauses. „Eineinhalb Mal haben wir somit den Äquator umrundet und das in nur drei Wochen.“ Mit 299 aktiven Radfahrern in 27 Teams konnten rund elf Tonnen CO 2 eingespart werden.