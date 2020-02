Veranstaltungsprogramm in Erkrath : Projekt „Runter vom Sofa“ weiter in Stadtbücherei

Erkrath Gutes fürs Hirn tun, neue Kontakte knüpfen und alte Beziehungen pflegen – all das ermöglicht das Projekt.

Am 5. März findet der Spielenachmittag statt, bei dem alte und neue Karten-, Würfel- oder Brettspiele begeistert angegangen werden. Am 12. März geht es dann um das Gedächtnistraining. Dabei geht es nicht um das Erreichen messbarer Erfolge. Es brauchen keine Leistungen erzielt werden und es gibt auch keinen Konkurrenzdruck. Das Gedächtnistraining soll Freude bereiten, den Geist spielerisch anregen, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl steigern und Menschen miteinander in anregenden Kontakt bringen. Am 19. März dreht sich bei den Lieblingstexten alles um die auch fernsehprominete Elke Heidenreich.