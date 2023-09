Lesen in Erkrath Stadtbücherei Hochdahl krankheitsbedingt geschlossen

Schlechte Nachrichten für Leseratten: Krankheitsbedingt muss die Stadtbücherei im Bürgerhaus Hochdahl in dieser Woche an zwei Tagen geschlossen bleiben. Das galt bereits am Mittwoch, 20 September, und am kommenden Samstag, 23. September. Das teilt die Stadt mit. Am Donnerstag, 21. September, schließt die Stadtbücherei zudem bereits um 14 Uhr. Die an diesem Tag um 15 Uhr geplante Veranstaltung der Reihe „Runter vom Sofa“ muss aber nicht entfallen. Sie konnte kurzfristig in den Awo-Treff neben der Bücherei verlegt werden, so die Verwaltung.