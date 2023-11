Kreativ-Angebot in Alt-Erkrath Mit Tinte, Laser oder Messer Textilien verschönern

Die Stadtbücherei Erkrath bietet im Dezember neue Selbstmach-Kurse in ihrem Kreativraum im Kaiserhof an der Bahnstraße in Alt-Erkrath an. Bei den Angeboten am Mittwoch, 6. Dezember, sowie Donnerstag, 14. Dezember, können Kreative jeden Alters jeweils ab 16.30 Uhr das Plotten lernen.