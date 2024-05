Alt-Erkrath Fußball-Fieber in der Stadthalle

Dass Fortuna Düsseldorf nun doch nicht in die Bundesliga aufsteigt, ist natürlich blöd. Der Begeisterungsschub, den ein neuerlicher Sieg in der Relegation gegen Bochum ausgelöst hätte, wäre den Organisatoren des ersten Erkrather Fußball-Rudelguckens unter städtischer Regie natürlich höchst gelegen gekommen. Nur wenn sich möglichst viele Erkrather für Fußball begeistern, gibt es schließlich die Chance, die Stadthalle an der Neanderstraße zufriedenstellend zu füllen, wenn am 14. Juni die Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland beginnt.