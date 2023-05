Erlebnisraum Innenstadt Stadt will eine mobile Rutschanlage für Alt-Erkrath

Im Jugendhilfe-Ausschuss kam die Idee einer großen, mobilen, saisonalen Rutschanlage für die Alt-Erkrather Fußgängerzone schon mal ganz gut an. Neue Ideen zur Belebung des von Leerständen geplagten Pflasters sind stets willkommen. Es gelte, attraktive Punkte für Kinder zu schaffen, sagte Dezernent Michael Pfleging. Eine mobile Rutschanlage, wie es sie zum Beispiel in Bochum schon länger gibt, könne im Winter eingemottet und im Frühjahr wieder aufgestellt werden – explizit nicht auf bereits existierenden Spielplätzen, sondern in der Alt-Erkrather Fußgängerzone, etwa im Bereich der Treppe Fußgängerzone/Markthalle, deren Gefälle optimale Standortbedingungen böte.