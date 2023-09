Vorschläge gesucht Stadt will Ehrenamtler ehren

Ohne ehrenamtlich tätige Bürger würde vieles in der Stadt nicht mehr funktionieren. Der Bürgerbus würde nicht fahren, die Tafel kein Essen ausgeben, die Flüchtlingshilfe wäre am Boden und die Hochwasserhilfe für Bürger wäre auch bedeutend schmaler ausgefallen – nur wenige von vielen Beispielen in Erkrath. Auch der Stadtverwaltung ist bewusst, dass einige Bürgerinnen und Bürgern sich in der Freizeit ehrenamtlich für andere und das Gemeinwohl engagieren und damit zur Lebensqualität beitragen.