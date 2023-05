Neuer Impuls in der Politik Stadt Erkrath will auf Doppelhaushalt umstellen

Damit der Stadtrat im Vergleich zu einem einjährigen Haushalt keine Informationsdefizite hinnehmen müsse, müssten die Anlagen für das zweite Haushaltsjahr in aktualisierter Form am Ende des ersten Haushaltsjahres vorgelegt werden. Der Haushaltsausgleich müsse in beiden Jahren – unabhängig vom jeweils anderen Jahr – erreicht werden, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für die Politik.